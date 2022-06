Hoorzitting over bestorming van het Capitool: “Beweringen van Trump over fraude waren krankzinnig en bullshit”

In de onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool, nu anderhalf jaar geleden, onderzoekt heeft voormalig procureur-generaal William Barr de beweringen van Trump over verkiezingsfraude andermaal “absolute onzin” genoemd. De verdachtmakingen, tot nu toe zonder bewijs, leidden tot de bestorming van het Capitool op 6 januari 2001. Bij die rellen kwamen vijf mensen om het leven. Dit onthouden we over de zitting van vandaag.

Topadviseurs van de toenmalige president Donald Trump hebben hem verteld dat zijn beweringen over wijdverbreide verkiezingsfraude niet legitiem waren en zijn verkiezingsnederlaaf niet ongedaan zouden maken. Dat blijkt uit getuigenissen tegenover de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. De bestorming had destijds tot doel om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken, omdat die onwettig zou zijn.

De bewering van Trump dat de verkiezing van 2020 “gestolen” was door “Joe Biden en de Democraten” werd door Trumps voormalige procureur-generaal William Barr botweg afgedaan als “bullshit” en “krankzinnig”. “Als hij dat echt gelooft, is hij losgeraakt van de realiteit. Het is absolute onzin.”

Trump heeft steeds ontkend zich onwettig te hebben gedragen en heeft herhaaldelijk verklaard dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 niet heeft verloren. Het onderzoek door de onderzoekscommissie, die geleid wordt door Democraten maar ook Republikeinse leden heeft, noemt hij een “politieke heksenjacht”.

De hoorzitting van maandag werd ongeveer 45 minuten uitgesteld nadat Bill Stepien, de campagnedirecteur van Trump in de laatste paar maanden van de verkiezingsstrijd, zich op het laatste moment terugtrok omdat zijn vrouw begon te bevallen. Naar zijn getuigenis werd nochtans hard uitgekeken.

De commissie zond in plaats daarvan videobeelden uit van Stepiens getuigenis ten overstaan van onderzoekers.

Stepien adviseerde Trump te zeggen dat het te vroeg was om de verkiezingswinst te claimen. Matthew Morgan, hoofdadvocaat van de Trump-campagne, zei dat claims over fraude de uitkomst van de verkiezingen niet zouden veranderen. Bovendien zouden dergelijke claims onwettig kunnen blijken. De president wilde daar niets van weten, vertelden de getuigen.

Ook werden beelden getoond van andere naaste Trump-medewerkers, onder wie zijn dochter Ivanka. Hun werd gevraagd de gebeurtenissen te beschrijven toen Trump op de verkiezingsdag te horen kreeg dat het te vroeg was om de overwinning uit te roepen.

Jason Miller, de voormalige campagneadviseur van voormalig president Trump, vertelde de commissie dat hij geloofde dat Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York, dronken was op de verkiezingsavond in 2020. Toch kon hij Trump overtuigen om de overwinning dan al op te eisen. Hoewel de meesten daar niet voor te vinden waren.

Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari stierven vier mensen: één werd doodgeschoten door de politie, de anderen stierven een natuurlijke dood. Ongeveer 140 politieagenten raakten gewond en één stierf de volgende dag. Vier agenten pleegden later zelfmoord.