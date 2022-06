Dries Mertens pareert kritiek: “Mensen mogen van ons niet te veel verwachten, maar er komt een sterke generatie aan”

Rode Duivel Dries Mertens sprak maandagavond met de pers in Warschau in de aanloop naar het laatste Nations League-duel in en tegen Polen van dinsdagavond. “De kritiek die gekomen is komt er als de mensen te veel verwachten”, counterde de flankaanvaller het negativisme rond de Belgen na de nederlaag tegen Nederland en het gelijkspel in Wales.

Dries Mertens verkeerde in opperbeste luim toen hij maandag plaats nam op de persconferentie. “Ik ben gelukkiger dan ooit nu ik vader ben”, verklaart de 35-jarige Mertens. “Ik was daarvoor al gelukkig maar het is nog mooier dan ik dacht. Ik geniet ervan. Ook als ik niet speelde tegen Wales. Ik had last aan de dij en wilde geen risico nemen.”

Toch heeft Mertens best wel wat om zich zorgen over te maken. Over het belabberde spel van de Rode Duivels tegen Nederland en (in mindere mate) op bezoek bij Wales bijvoorbeeld. “De kritiek is er gekomen en die komt er als de mensen te veel verwachten. Maar we hebben toch mooie resultaten neergezet. Dat mogen ze niet vergeten. Misschien verwacht men te veel van ons. We mogen het verlies van Kompany, Fellaini, Dembele niet mogen onderschatten.”

Toch blijft Mertens hoopvol. “Ik zie veel kwaliteit voor de toekomst als ik rondkijk op training. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Als je ziet hoe Trossard invalt tegen Polen, dat is heel sterk. Ik ga verder geen namen noemen want ik ga er vergeten.”

“Piekeren over mijn toekomst”

Hoe kijkt de winger naar zijn eigen toekomst, nu het niet zeker is of hij volgend seizoen ook nog een speler van Napoli zal zijn. “Ik wil gewoon een goede keuze. Ik wil een mooie club vinden. Ik ben heel rustig maar ik denk wel veel aan mijn clubkeuze. Ik dacht dat ik ging blijven bij Napels. Vreemd dat ze zo lang hebben gewacht. Hier bij de Rode Duivels kan ik mijn gedachten zetten. Vanaf overmorgen zal ik er nog meer over nadenken. Maar het vaderschap helpt relativeren.”

En wat met zijn toekomst bij de Rode Duivels? Mertens is ondertussen immers al 35 jaar. “Stoppen met de nationale ploeg is niet aan de orde. Zolang ze me oproepen, blijf ik komen. Het is leuk om hier te zijn. Onze bondscoach heeft voor een enorme professionalisering gezorgd. Ik vind dat zo fijn dat ik nog niet aan stoppen met de Rode Duivels denk. Maar ik besef dat ooit die dag zal komen dat ik dat telefoontje niet meer krijg.”

Dinsdag krijgt Mertens allicht opnieuw speelkansen tegen Polen. Maar dat zal dan wel in een flink vertimmerd elftal zonder sterkhouders Courtois, De Bruyne, Lukaku en Carrasco zijn. “Het wordt moeilijk want de 6-1 uit de heenmatch telt niet meer. Het gaat helemaal anders worden. Ik ben wel blij een ex-ploegmaat als Milik terug te zien. Dat er spelers al vertrokken zijn, is misschien geen slecht idee. Zij waren moe en er zijn toch jongens die wachten op een kans. Die kunnen ze nu krijgen.”