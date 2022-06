Minister Tinne Van der Straeten voert druk op: “Zonder Ventilus is bevoorrading niet verzekerd”

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dringt er bij haar Vlaamse collega Zuhal Demir (N-VA) op aan om snel knopen door te hakken over de gecontesteerde hoogspanningsleiding in West-Vlaanderen. “Zonder zullen we meer productie moeten bouwen om de bevoorrading te garanderen”, schrijft ze in een brief.