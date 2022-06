Poolse bondscoach wil Nations League-vierluik in schoonheid afsluiten: “Zware nederlaag in België is niet blijven hangen”

Na de zware 6-1 nederlaag van vorige week in het Koning Boudewijnstadion reageerden de Polen afgelopen weekend met een knap punt in De Kuip op bezoek bij Nederland (2-2). Tegen België willen ze dit vierluik met een positieve noot afsluiten. “Van die zware nederlaag in Brussel is niets blijven hangen”, vertelde de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz maandag in het Nationaal Stadion in de hoofdstad Warschau.

“Je vormt immers geen team door altijd maar wedstrijden te winnen, maar door samen te verliezen en te huilen in de kleedkamer, zoals in België. Daaruit kan je leren. Nadien zijn we weer opgestaan, met dat 2-2 gelijkspel in Nederland.”

Voor de komst van de Belgen denkt de Poolse bondscoach één à twee wijzigingen door te voeren. “Maar te veel gaan we niet in onze kaarten laten kijken, want we hebben het verrassingseffect nodig tegen de Belgen. Het is immers een gevreesd team, met het tempo dat ze kunnen ontwikkelen. Het feit dat ze niet op hun sterkst komen, verandert daar weinig aan. Ze hebben hun systeem en dat wijzigt niet echt in functie van de spelers. Ons plan voor deze wedstrijd is klaar, verwacht zeker niet meer dan één à twee wissels. Adam Buksa en Krystian Bielik zijn niet speelklaar. Daarnaast zijn er nog enkele spelers die last hebben van kwaaltjes.”

Sterspeler Robert Lewandowski, die tegen Nederland rust kreeg, wordt dinsdagavond in de basis verwacht.