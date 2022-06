Roberto Martinez begrijpt de frustraties van de fans: “De verwachtingen zijn niet te hoog, we accepteren de kritiek”

Simon Mignolet staat in doel, Leandro Trossard is twijfelachtig. Veel meer liet Roberto Martinez maandagavond niet in zijn kaarten kijken aan de vooravond van de Nations League-wedstrijd in Polen. De Spaanse bondscoach van de Rode Duivels volhardde in de boosheid over de VAR in de match tegen Wales (1-1)/

Geen Lukaku, De Bruyne, Meunier, Carrasco, Boyata, Meunier en Onana dinsdagavond in Warschau voor de interland tegen Polen. Het zevental krijgt rust van bondscoach Martinez en vloog niet mee naar de Poolse hoofdstad. “Ik heb spelers vrij gegeven omdat het zinloos is om vijf spelers op de tribunes te zetten. Het was altijd het plan om met 23 of 24 spelers naar Polen te komen”, vertelde de Belgische bondscoach op de persconferentie. “Het is een kans voor de minder ervaren spelers om zich te tonen in een hevige sfeer en om klaar te zijn voor het WK. Het wordt een fijne wedstrijd, in een vol stadion. Dit is een mooie uitdaging tegen een sterk team.”

In Wales kreeg Koen Casteels de voorkeur in doel, dinsdag zal Simon Mignolet - net als in de heenmatch tegen Polen - de nummer één zijn. “Mignolet start in doel. We zullen proberen om zo veel spelers te laten spelen, zonder de balans in gevaar te brengen. Trossard incasseerde een tik, we moeten afwachten of hij fit geraakt. Witsel is beschikbaar.”

Kritiek op de VAR blijft

Martinez was afgelopen zaterdag tegen Wales opvallend scherp voor het optreden van de VAR bij de gelijkmaker van de thuisploeg. Hoewel de kritiek van de Belgische bondscoach door specialisten als onterecht werd gecatalogiseerd, bleef Martinez ook maandag nog bij zijn standpunt. “k ben deel van Referee Department in België. Ik ben een fan van de VAR, die is goed voor het spel. Er zijn menselijke fouten bij het trekken bij de lijnen, soms zijn ze parallel, soms niet. Het hangt van zo veel factoren af. Voor mij zijn de lijnen bij de 1-1 niet op het goeie moment getrokken, niet op het moment dat de bal vertrok. Mijn analisten kunnen een ander beeld tonen. De VAR is bedoeld om te helpen, niet om extra menselijke fouten toe te laten. Ik verwacht op termijn een uitleg. Niet nu, wel op termijn. Maar we hadden gewoon een tweede moeten maken tegen Wales. Al heeft dat geen invloed op mijn uitleg.”

“We accepteren de kritiek”

Martinez merkt ook dat de kritiek op de Rode Duivels en zijn aanpak stilaan aanzwelt. “We leggen onszelf druk op. Het is normaal dat die toeneemt met het WK om de hoek. We hebben nog maar zeven dagen echte voorbereiding voor we verzamelen. We moeten zien dat we beter worden. Het debat of we nu beter zijn dan in Rusland zullen we na het WK voeren. We moeten nu sterker zijn met extra ervaring. En de jongeren brengen iets extra’s. De erfenis van de jongens gaat verder dan puur de prestaties. Maar ze verdienen wel een prijs. De verwachtingen zijn niet te hoog, we willen het zelf ook goed doen. We accepteren de kritiek. Op het EK speelden we niet voor onze fans, het zou leuk zijn dat wel te kunnen doen in de Final Four van de Nations League. Het zou ook een impact hebben op onze faciliteiten. We gaan ervoor, maar het is niet evident.”