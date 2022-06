Timelapse toont uitzonderlijke bloei van reuzenaronskelk

De bloem van de aronskelk in de Plantentuin van Meise staat sinds zaterdag in bloei. Het is er al de zestiende geregistreerde bloei. De reuzenaronskelk meet 255 centimeter, een record voor de Plantentuin.

De reuzenaronskelk, ook bekend als ‘stinkbloem’ of ‘penisbloem’, is een zeldzame soort die alleen in de tropische bossen van het Indonesische Sumatra voorkomt. De plant heeft de grootste ‘bloem’ ter wereld.

De bloei duurt minder dan 72 uur en is zowel visueel als op het vlak van geur een spektakel. Zeker 4.700 mensen kwamen het voorbije weekend al naar de bloem kijken in Meise. Nog tot dinsdagavond valt de aronskelk er te bewonderen: al is de bloei intussen wel over haar hoogtepunt heen.

