De verwachte opstelling van de Rode Duivels: ervaren mannen nemen hun plaats weer in achteraan, Eden Hazard en Mertens in steun van Batshuayi

Nog een keer alles geven en dan mogen de resterende 23 Rode Duivels op vakantie. Maar eerst wacht de nummer 2 van de FIFA-ranking nog een moeilijke verplaatsing naar Polen. Of Roberto Martinez voor vanavond nog een witte merel uit zijn hoed tovert, valt niet te verwachten. Al is het wel even geleden dat Eden Hazard en Dries Mertens nog eens samen aan de aftrap hebben gestaan.