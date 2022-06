Voka wil cheque van 500 euro netto voor bedrijven, in ruil voor indexsprong: “Niet wachten met maatregelen tot het te laat is”

Voka lost een schot voor de boeg. De federale regering zal zich de komende weken opnieuw buigen over de torenhoge inflatie. Met 9 procent staat die hoger dan ze de afgelopen veertig jaar heeft gestaan. Dat bezorgt de bevolking kopzorgen, want die zien hun koopkracht aan sneltempo slinken. En dat baart de bedrijfswereld zorgen. Want door de automatische indexering in België volgen de lonen de inflatie. Werkgevers zien hun loonmassa snel stijgen. In de periode 2022 - 2024 met een slordige 15 procent. En zo zien ze hun concurrentiekracht in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten afnemen.

Dus komt de Vlaamse werkgeversorganisatie met een eigen voorstel af. Het personeel krijgt van zijn werkgever een eenmalige cheque van netto 500 euro om de inflatieschok op te vangen. Daartegenover staat dan een indexsprong van 3 procent. Het idee is dat de indexsprong zo socialer is. De laagste inkomens – die met een index minder overhouden dan hogere inkomens – krijgen één keer wat meer. De hogere inkomens – die minder koopkracht moeten inboeten – wat minder.

Scheef oog

Maar dat is dan wel op korte termijn. De ingreep moet eenmalig zijn, terwijl de indexering voor altijd blijft doorwerken. Sla je eentje over, dan komt die compensatie voor de stijgende levensduurte niet meer terug. De bedrijven zouden met het voorstel 4,5 miljard euro aan hogere lonen niet moeten uitbetalen. Meteen ook de reden waarom bonden en linkse partijen het voorstel van Voka maar met een scheef oog zullen bekijken.

Gouverneur Nationale Bank Pierre Wunsch. — © BELGA

“De ontsporende loonkosten gaan slachtoffers maken”, riposteert gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Onze ondernemingen concurreren met de handen op de rug gebonden. Een indexsprong is noodzakelijk als we onze toekomstige welvaart niet te grabbel willen gooien.” Uit een bevraging van zijn organisatie blijkt dat één op zes van de grote bedrijven nu al met het idee spelen om zich elders te gaan vestigen door de hoge lonen in ons land.

Twijfelachtig

Het voorstel van Voka zet de tegenstellingen ook nog eens extra op scherp voor de regering De Croo. Die krijgt deze week een studie van de expertengroep die zich moet buigen over de broeiende economische crisis. De gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch komt die voorstellen deze week toelichten. Of hij en zijn collega-experten nog veel ruimte zullen zien voor extra koopkrachtmaatregelen, is twijfelachtig.

Bij het publiceren van de economische vooruitzichten van de Nationale Bank waarschuwde Wunsch al voor de overheidsfinanciën. Als de regering niets doet, stijgt het tekort tegen 2024 weer tot 5 procent. En ondertussen blijft de schuldgraad ook alleen maar toenemen. “Als er toch een recessie komt, hebben we deze situatie niet meer onder controle”, zegt hij voor de camera’s van de VRT. “We hebben de buffers niet om de volgende schok op te vangen. Politici moeten stoppen met de mensen voor te houden dat de politiek alles kan blijven compenseren.”