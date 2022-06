Costa Rica rekent op laatste kunstje van Bryan Ruiz om als allerlaatste het WK in Qatar te halen

Vanavond vindt in Doha het allerlaatste barrageduel plaats voor de wereldbeker, tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland. Aanvoerder van Costa Rica is nog steeds Bryan Ruiz, inmiddels 36 jaar en terug in eigen land beland bij Alajuelense.

De ex-aanvaller van AA Gent neemt dit jaar sowieso afscheid van de nationale ploeg. Ofwel vanavond, in zijn 138ste wedstrijd voor La Sele, ofwel in Qatar. Costa Rica, met ook ex-Club-speler Oscar Duarte in de rangen, moet zich dan wel voorbij Nieuw-Zeeland wurmen.

Terwijl Costa Rica er de vorige twee WK’s bij was, is het voor de All Whites van 2010 geleden dat ze een wereldbeker mochten beslechten. Geen van beide teams kende een goeie generale repetitie. Costa Rica klopte Martinique, maar verloor van Panama (2-0). Nieuw-Zeeland verloor van Peru (1-0) en speelde 0-0 tegen Oman. De winnaar komt straks terecht in een poule met Spanje, Duitsland en Japan.

Gisteravond vond de strijd voor het voorlaatste ticket plaats, eveneens in Qatar. Bij het ter perse gaan, gingen Australië en Peru (0-0) verlengingen in.(kvu)