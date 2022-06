“Rusland bloedt superrijken”: meer dan 15.000 miljonairs zullen land verlaten in 2022

Uit het onderzoek van Henley & Partners, een Brits bureau dat de superrijken adviseert in het kiezen van de fiscaal meest interessante nationaliteit, blijkt dat zo’n 15 procent van alle Russen met meer dan één miljoen dollar op hun bankrekening – in totaal telt het land momenteel zo’n 270.000 dollarmiljonairs – Rusland tegen het einde van 2022 verlaten zullen hebben.

“Rusland bloedt miljonairs”, zegt Andrew Amoils, die het onderzoek leidde. “Rijke individuen emigreren het afgelopen decennium al jaar na jaar uit Rusland in steeds hogere aantallen. Dat is tekenend voor het probleem waarmee het land geconfronteerd wordt: in de geschiedenis zijn grote implosies in landen altijd voorgegaan door een versnelling in de emigratie van rijke mensen. Zij zijn namelijk vaak de eersten die vertrekken, omdat ze de middelen hebben om dat te doen.”

Ook Oekraïne wordt trouwens geconfronteerd met het vertrek van haar superrijken: tegen het einde van 2022 zouden 2.800 miljonairs het land verlaten hebben, of zo’n 42 procent van alle miljonairs in het land.