“De diefstal van de eeuw”, “ongezien”: dieven stelen containers vol goud en zilver in Mexico

Een twintigtal containers – sommige met goud en zilver – zijn vorige week gestolen in de haven van Manzanillo, in het westen van Mexico. “Ongezien”, zeggen de autoriteiten.

De operatie, door sommige media de “diefstal van de eeuw” genoemd, dateert van 5 juni. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in een privégedeelte van de haven van Manzanillo, de belangrijkste Mexicaanse commerciële haven aan de kust van de Stille Oceaan.

Officiële bronnen hebben het over een spectaculaire modus operandi. Zwaarbewapende overvallers zouden verhinderd hebben dat de veiligheidsdiensten konden ingrijpen. De bende gebruikte vervolgens kranen en vrachtwagens gedurende acht à tien uur om de containers uit te laden, zei Gustavo Adrián Joya, woordvoerder veiligheidskwesties van de staat Colima, waar de haven zich bevindt.

“Ze zijn ook zeer selectief geweest in het soort goederen dat ze hebben gestolen”, zegt Joya. “Waardevolle materialen en andere zaken, zoals airconditioning. Het is ongezien. We hebben al sporadische diefstallen van containers gezien, maar niets van deze omvang.” Het is niet duidelijk hoeveel goud en zilver er gestolen is.

De nationale topman van de douane, Horacio Duarte Olivares, sprak van een “zeer grote operatie van de georganiseerde misdaad”. De Mexicaanse regering heeft een onderzoek laten openen.