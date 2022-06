Yellowstone National Park gesloten wegens hevige overstromingen: “Uiterst gevaarlijk”

© via REUTERS

In de Verenigde Staten is het bekende Yellowstone National Park tot nader order voor alle bezoekers gesloten als gevolg van hevige regenval en overstromingen.

Volgens de parkbeheerders is sprake van “recordoverstromingen” die wegen en bruggen hebben weggespoeld. Ook waarschuwen ze voor vallende rotsen, modderstromen en “uiterst gevaarlijke omstandigheden” in het park. Heel wat mensen werden in veiligheid gebracht en de toegangen tot het natuurgebied werden afgesloten.

“Pas wanneer het water is weggetrokken en we zicht krijgen op de schade, zullen we kunnen bepalen wanneer het park weer open kan”, klonk het. Intussen blijft Yellowstone alvast minstens tot woensdag verboden terrein.

Het Yellowstone National Park ligt bijna geheel in de staat Wyoming, maar strekt zich uit tot in Idaho en Montana.

