Wereldwijde uitgaven voor nucleaire wapens blijven stijgen

Enkel de Verenigde Staten al gaven 44,2 miljard dollar uit voor hun nucleaire programma vorig jaar, 12,7 procent meer dan een jaar eerder. China trok 11,7 miljard uit (+10,4 procent), blijkt uit het rapport dat dinsdag gepubliceerd werd. De budgetten van Rusland (8,6 miljard), Frankrijk (5,9 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (6,8 miljard) stegen ook, maar minder.

Er werd in totaal ook voor 30,2 miljard dollar aan nieuwe contracten gesloten met privébedrijven, zodat ze het nucleaire arsenaal van grootmachten kunnen moderniseren, aldus de ngo. Die privébedrijven schakelden op hun beurt denktanks en drukkingsgroepen in om het nut van kernwapens te verdedigen. ICAN spreek van een vicieuze pro-nucleaire cirkel.

“Dit rapport toont dat kernwapens tot niets dienen”, zegt Alicia Sanders-Zakre, die het onderzoek van ICAN coördineert. “Landen met nucleaire wapens gaven 6,5 miljard dollar meer uit in 2021 en toch slaagden ze er niet in om te vermijden dat een kernmacht een oorlog liet losbarsten in Europa. Dat is waarom we meer dan ooit nood hebben aan een multilaterale nucleaire ontwapening.”

ICAN kreeg in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen voor het verdrag inzake het verbod op kernwapens. Het verdrag werd ondertekend door 59 landen, maar door geen enkele kernmacht.