Antwerpen/Berchem

De passage van Nick Cave op het terras van de Frieterij in Berchem van zondag is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Voor de inwoners van de buurt rond het Groen Kwartier is de komst van de Australische rockster echter niet zo onverwacht. Cave zou er bijna jaarlijks vertoeven. Buurtbewoners zien de artiest graag komen, maar respecteren zijn privacy.