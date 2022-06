Verdacht overlijden: gekneveld lijk aangetroffen op werf in Doornik, politie opent onderzoek

Op een werf in Doornik is dinsdagochtend een lichaam aangetroffen. Het gaat om een verdacht overlijden, zegt het parket van Doornik.

Het lichaam werd gekneveld aangetroffen op de werf van een ziekenhuis, vlakbij de gebouwen van het OCMW van Doornik. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat.

Het parket werd op de hoogte gebracht, en de politie stelde een veiligheidszone in. De federale gerechtelijke politie van Doornik-Bergen voert het onderzoek, zo meldt het parket. De onderzoeksrechter en het parket worden rond 10 uur ter plaatse verwacht.