Man overleden na val van balkon: vijftiger probeerde binnen te geraken nadat hij zichzelf had buitengesloten

Het slachtoffer van een ongelukkige val van een balkon in Oostduinkerke is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie van de zone Westkust. De vijftiger kwam maandag ten val toen hij van het balkon van de buren naar zijn eigen balkon probeerde te klimmen.

Het ongeval gebeurde maandag omstreeks 15 uur in de Albert I-laan in Oostduinkerke-Bad. Een vijftiger had zijn appartement verlaten zonder zijn sleutels, waardoor hij zichzelf had buitengesloten. Vervolgens probeerde hij om vanop het balkon van zijn buren naar zijn eigen balkon te klauteren.

Bij dat manoeuvre viel het slachtoffer van twee verdiepingen naar beneden: de man droeg teenslippers, en gleed uit. Hij maakte een zware val op het voetpad, zijn toestand was zeer ernstig. Een toegesnelde MUG-arts reanimeerde hem ter plaatse, daarna werd de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

LEES OOK. Man in levensgevaar nadat hij naar terras probeert te klimmen: “Hij was zijn sleutels vergeten”

“Intussen kregen we de melding dat de man helaas overleden is aan zijn verwondingen”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Het onderzoek naar de feiten loopt intussen ook niet verder, aangezien de feiten duidelijk zijn en het om een spijtig ongeluk gaat.”