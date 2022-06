Zelenski belooft Krim te zullen heroveren

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn landgenoten beloofd dat Kiev het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim zal heroveren. “De Oekraïense vlag zal opnieuw wapperen over Jalta en Soedak, over Dzjankoj en Jevpatorija”, verklaarde Zelenski maandag in zijn videoboodschap vanuit Kiev.

Het Russische leger bezette het schiereiland aan de Zwarte Zee in 2014, toen Oekraïne na een machtswisseling verzwakt was en geen weerstand kon bieden. Vervolgens werd een referendum gehouden, dat internationaal niet wordt erkend, en werd de Krim bij Rusland ingelijfd. Zelenski heeft altijd geijverd voor de herovering van het schiereiland, maar heeft dat zelden zo stellig als oorlogsdoel naar voor geschoven.

De president riep zijn landgenoten op om contact te houden met de door Rusland bezette delen van het land, zoals Donetsk of de regio Charkov. Rusland probeert de bezette gebieden af te snijden, zodat de mensen er niets weten over hoe Oekraïne territorium probeert te bevrijden, en ze zelfs niet denken over terugkeren naar het normale leven, aldus Zelenski. Hij vroeg in zijn toespraak dat wie de kans heeft om te communiceren met iedereen “die nog steeds gedwongen wordt de Russische vlag op ons Oekraïense land te zien”, hen te laten weten dat het Oekraïense leger ze zeker zal komen bevrijden.

“Natuurlijk ook Krim”

Volgens Zelenski is Rusland “absoluut kwaadaardig” en heeft Oekraïne geen andere keuze dan “ons volledige territorium te bevrijden” en “de bezetters uit al onze regio’s te verdrijven”. “We zullen naar al onze steden, al onze dorpen komen die nog niet onze vlag op de administratieve gebouwen hebben. Hoewel daar veel Oekraïense vlaggen zijn, in de huizen van mensen, daar ben ik zeker van. We hebben ze al gezien wanneer mensen protesteerden tegen de bezetter. En we zullen ze opnieuw zien, overal, wanneer we terugkeren.”

De Oekraïense president beloofde dat ze onder meer naar Cherson, Melitopol, Marioepol en Enerhodar zullen komen. “Natuurlijk zullen we ook onze Krim bevrijden.” Iedere Rus die “kostbaar land op de Krim in beslag heeft genomen” moet eraan herinnerd worden dat “dit niet het land is waar zij vrede zullen hebben”.

Volgens Zelenski zijn alleen genoeg wapens, van de partnerlanden, nodig om alle bezette gebieden te heroveren. “Niemand kan vandaag precies zeggen hoe lang onze weg naar de overwinning zal duren. Maar de overgrote meerderheid van de mensen weet nu al dat dit onze weg is. Dit is hoe deze oorlog zal eindigen.”

