Bitcoin zet duik verder: kaap van 20.000 dollar komt in zicht

Op het dieptepunt was een bitcoin 20.824 dollar waard, het laagste cijfer sinds december 2020. Dat is een daling van goed 10 procent in vergelijking met maandag. Daarna won de munt wel weer wat aan waarde. In november 2021 was de bitcoin nog 69.000 dollar waard.

Ook andere cryptomunten, zoals Ether, krijgen klappen. Oorzaken voor de daling zijn het negatieve beurssentiment door de hoge inflatie en de stappen die centrale banken zetten om die af te remmen. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank de rente woensdag nog eens met 50 basispunten zal verhogen.