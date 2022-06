Eerste Britse “uitzettingsvlucht” vertrekt naar Rwanda, ondanks aanhoudende kritiek

Maandag nog verwierp een rechtbank in Londen een lastminuteberoep tegen het controversiële regeringsplan, waardoor het nu definitief groen licht heeft gekregen. Londen zegt met dit plan de illegale oversteken van het Kanaal te willen ontmoedigen. Sinds begin dit jaar zijn al meer dan 10.000 migranten het land binnengekomen na een oversteek van het Kanaal. Londen zal nu 144 miljoen euro aan Kigali betalen om vluchtelingen op te vangen.

Maar het plan krijgt veel kritiek. Zo beschuldigen onder andere de Britse oppositie, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en mensenrechtenorganisaties de regering ervan met de uitzettingsvluchten het internationaal recht te schenden. Zelfs troonopvolger prins Charles bestempelde de procedure als “afschuwelijk”.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss wuifde deze kritiek weg en zei dat het plan volledig legaal is. Verder wilde ze niets kwijt over het vertrektijdstip van de eerste vlucht of over hoeveel personen aan boord zijn. “Er zullen mensen aan boord zijn. En wie niet op deze vlucht zit, zit op de volgende”, aldus Truss. Volgens de zender Sky News zou het gaan om zeven personen.