Beerschot haalt 20-jarige aanvaller Thibo Baeten (ex-Club) weg bij NEC

Jong en Belgisch. Het is voorlopig het credo in de transferzomer van Beerschot. Na Robbe Quirynen en Thibaud Verlinden mag het Kiel nog een jonge landgenoot verwelkomen: Thibo Baeten (20). Het jeugdproduct van Club Brugge komt over van NEC en moet bij Beerschot de aanvalslinie versterken. De deal wordt vandaag afgerond.

Het is een komen en gaan op het Kiel. Een dag nadat de Kroaat Leon Krekovic de deur van het Olympisch Stadion achter zich dicht heeft getrokken, staat er al een opvolger klaar: Thibo Baeten. Hij wordt voor één jaar gehuurd, met optie tot aankoop.

Topschutter Club NXT

Zijn naam klinkt allicht minder bekend in de oren, maar met Baeten haalt Beerschot niet alleen een Belg maar ook een speler in huis die de reeks kent. De 20-jarige centrumspits speelde twee jaar geleden nog in 1B met Club NXT, samen met onder andere Ignace Van den Brempt (RB Salzburg), Maxime De Cuyper en Thomas Van den Keybus (beiden Westerlo).

© BELGA

Ondanks de mindere resultaten voor de winterstop – Club NXT won slechts één keer – liet Baeten zich opmerken met 6 doelpunten in 15 wedstrijden. Daarmee was de topschutter van Club NXT goed voor meer dan de helft van de Brugse doelpuntenproductie (11 goals).

Het leverde een transfer op naar het Nederlandse NEC, maar bij de club uit Nijmegen had Baeten vooral het statuut als invaller. Na één doelpunt in tien wedstrijden en de promotie naar de Eredivisie werd Baeten het voorbije seizoen uitgeleend aan de beloften van het Italiaanse Torino. In 33 wedstrijden was hij daar goed voor 8 doelpunten en 2 assists. De Italianen hoopten via een optie Baeten langer aan zich te binden, maar vissen dus achter het net.

Derde Belg

Met de komst van Baeten onderstreept Beerschot het credo van de huidige transferzomer: jong en Belgisch. Na Quirynen en Verlinden is hij al de derde Belg die deze zomer wordt aangetrokken.