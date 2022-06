Geen vakantie, maar ook geen speelminuten: vijf Rode Duivels kwamen nog niet in actie tijdens interlandbreak

Het is opmerkelijk: liefst vijf Rode Duivels mochten deze interlandbreak nog geen minuut spelen. Het gaat om Sels, Mechele, Foket, Saelemaekers en Januzaj. Tegen Polen hopen zij wel een speelkans te krijgen, maar de vraag stelt zich hoe dan ook: was het wel zinvol om hen op te roepen?

Roberto Martinez selecteerde liefst 32 spelers voor de interlands tegen Nederland, Polen (2x) en Wales. De buitenwereld verwachtte dat hij dat deed om zo veel mogelijk te kunnen roteren na een lang seizoen - dan moesten de sterkhouders niet meermaals vol aan de bak - en om tegelijk de tweede garnituur aan het werk te zien. Voorlopig kwam daar evenwel niet zo veel van in huis: mannen als Faes, Praet, Openda of De Ketelaere speelden amper.

Zij mogen evenwel niet klagen in vergelijking met Matz Sels, Brandon Mechele, Thomas Foket, Alexis Saelemaekers en Adnan Januzaj. Die vijf kwamen nog geen minuut in actie. Tegen Polen zal daar voor Sels alvast geen verandering in komen - Roberto Martinez kondigde aan dat Simon Mignolet onder de lat staat -, maar ook voor de anderen is het onzeker dat zij mogen aantreden. Ze worden in elk geval niet in de basis verwacht.

Januzaj verliest er zijn humeur niet door. — © BELGA

Was het dan wel zinvol om die spelers vakantie te ontnemen om alleen maar te trainen? Voor Martinez wel, omdat hij dit vierluik beschouwde als een deel van de voorbereiding op het WK in Qatar en hij in Sels (indien er vier keepers opgeroepen worden), Mechele, Foket, Saelemaekers en Januzaj potentiële WK-gangers ziet. Langs de andere kant is het dan des te vreemder dat ze in deze fase van het seizoen, wanneer meerdere gevestigde waardes op hun tandvlees zitten, niet eens van de bank of zelfs de tribune geraakten.

Ter herinnering: Sels werd Doelman van het Jaar in Frankrijk, Mechele was een basisspeler bij Club Brugge, Saelemaekers werd kampioen met AC Milan, Foket was een vaste waarde bij Reims en Januzaj kan met een flits altijd wel een gesloten match openbreken.