Ryanair-CEO Michael O’Leary niet onder de indruk van dreigement van “Mickey Mouse-vakbonden”: “Dat ze maar staken”

“Als ze willen staken, dat ze dan maar staken. Maar wij zullen geen toegevingen doen onder dreiging van een staking.” Dat heeft Michael O’Leary, de topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair, gezegd tijdens een persconferentie in Brussel. De klachten van de vakbonden deed hij in zijn eigen stijl af als “complete rubbish” (“totale onzin”).

In verschillende landen zouden werknemers van de Ierse lagekostenmaatschappij binnenkort het werk willen neerleggen. In Spanje is de dreiging het meest concreet: de vakbonden USO en SITCPLA kondigden er zes dagen van staking aan: op 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Andere landen, waaronder België, zouden mogelijk minstens op enkele van die data aansluiten.

“We denken niet dat er significante stakingen zullen zijn”, zegt O’Leary. “En als het toch tot stakingen komt, dan zullen ze onbeduidend zijn en weinig impact hebben.” Volgens hem heeft Ryanair al cao-akkoorden gesloten “met vakbonden die 90 procent van de piloten en het cabinepersoneel vertegenwoordigen”.

Specifiek voor Spanje sprak de Ryanair-topman van “Mickey Mouse-vakbonden” die willen staken. Met de grootste vakbond in het land, CCOO, werd er volgens O’Leary wel al een cao-akkoord gesloten voor het cabinepersoneel.

België

In België werden er nog geen stakingsdata aangekondigd. Het cabinepersoneel en de piloten dienden wel stakingsaanzeggingen in. De onderhandelingen voor het cabinepersoneel zijn ook nog bezig, zo zei O’Leary, woensdag is er nog overleg gepland. “We maken vooruitgang en we hebben er vertrouwen in dat de onderhandelingen op termijn succesvol zullen zijn”, klonk het.

Eind april staakte het in België gebaseerde cabinepersoneel van Ryanair al drie dagen. Een staking die volgens de topman weinig impact had. “Meer dan 60 procent van de vluchten van en naar België ging gewoon door”, stelde O’Leary. “Alle passagiers werden op voorhand verwittigd en werden omgeboekt of terugbetaald. Er strandde geen enkele reiziger.”

Volgens O’Leary respecteert Ryanair de Belgische wetgeving volledig. “Als dat niet zo is, waarom trekken ze dan niet naar de rechtbank”, vraagt hij zich af. De vakbondsklachten over bijvoorbeeld lonen die niet correct uitbetaald worden, doet hij af als onzin.

“115 procent van trafiek uit 2019”

De mogelijke stakingsacties houden O’Leary in elk geval niet tegen om uit te gaan van een “sterke zomer”. “We zien dat mensen die twee jaar binnen zijn gebleven wegens corona, massaal weer naar de Zuid-Europese stranden trekken”, zei O’Leary. “We bieden tijdens de zomer 115 procent aan van de trafiek in 2019, voor de coronacrisis.”

De voorbije maanden vervoerde Ryanair weer meer passagiers dan voor corona en de bezettingsgraad van de vliegtuigen zit boven de 90 procent. De maatschappij rekent op 165 miljoen passagiers tijdens het lopende boekjaar (tot eind maart 2023), en dat zouden er meer zijn dan in 2019.

De Ierse lowcostmaatschappij verwacht geen vluchten te moeten schrappen door personeelsproblemen, zoals sommige andere luchtvaartmaatschappijen. “Wij kunnen het volledige zomerschema aanbieden”, aldus O’Leary. “Het was voor iedereen in de sector moeilijk om te voorspellen wanneer het herstel echt zou inzetten (met de omikronvariant van het coronavirus en de oorlog in Oekraïne die er nog tussen kwamen, red.)”, maar het lijkt er volgens de topman op dat Ryanair juist gegokt heeft door in november vorig jaar aanwervingen van piloten en cabinepersoneel op te starten.

Een punt van bezorgdheid zijn wel de problemen op luchthavens in verschillende landen, door onderbemanning van vooral veiligheidsdiensten en afhandelaars. Maar hier verwacht O’Leary dat de grootse problemen tegen eind juni van de baan zullen zijn, zodat de toestand in juli en augustus op de luchthavens beter zou moeten zijn voor de passagiers.