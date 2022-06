Jean-Luc Crucke (MR) stapt niet over naar andere partij, maar wil zich ook niet “het zwijgen laten opleggen”

Voormalig Waals minister van Begroting, Jean-Luc Crucke (MR), heeft dinsdag herhaald dat hij niet van plan is een nieuwe politieke partij op te richten en ook niet overstapt naar een andere politieke formatie. Crucke zei in een interview op Bel-RTL dat hij afziet van een zitje in het Grondwettelijk Hof omdat hij zich niet het zwijgen op wil laten leggen.

Crucke nam in januari ontslag als minister van Begroting na een meningsverschil met zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez en een aantal liberale parlementsleden over een fiscale hervorming. Crucke kondigde toen aan dat hij MR-kandidaat voor een zetel in het Grondwettelijk Hof zou zijn, maar met het naderen van de deadline voor de indiening van kandidaturen heeft de vroegere minister besloten om af te zien van de kandidatuur.

“De afgelopen zes maanden heb ik de tijd gehad om mensen te ontmoeten, te lezen en mezelf wijs te maken dat ik zonder twijfel het zwijgen zou worden opgelegd door mij naar deze nobele instelling te laten sturen. Ik wil niet zwijgen. Ik wil vechten voor wat ik belangrijk vind”, zei Crucke op Bel RTL.

Ducarme: “Goed nieuws”

Denis Ducarme, voormalig tegenkandidaat van Georges-Louis Bouchez voor het partijvoorzitterschap, juicht het engagement van Crucke toe om binnen de MR voorstellen te doen voor een minder koolstofintensieve economie. “Als voorzitter van de MR in Henegouwen is deze aankondiging goed nieuws, gezien de duizenden stemmen die Jean-Luc in zijn district heeft gehaald”, zei Ducarme in Libre Belgique.

Volgens Ducarme is de terugkeer van Jean-Luc Crucke “positief voor het interne debat binnen de MR. Sinds de interne campagne voor het voorzitterschap van de MR, is wat ons rijk maakt onze diversiteit. Een politieke beweging is een collectief goed en niet het speeltje van één enkele persoon”, aldus nog Ducarme.