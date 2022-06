OESO: “Belgische economie heeft coronacrisis goed doorstaan, máár...”

Met een werkgelegenheidsgraad van iets meer dan 70 procent hinkt België flink achterop ten aanzien van Duitsland en Nederland. In die buurlanden is ongeveer 80 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk. “Maar ik zie geen enkele reden waarom België niet dezelfde werkgelegenheidsgraad zou kunnen bereiken”, zei secretaris-generaal Mathias Cormann bij de voorstelling van het rapport, in het gezelschap van premier Alexander De Croo.

De OESO stelt vast dat met name moeders met jonge kinderen, migranten, en personen met een beperking te weinig aan de arbeidsmarkt deelnemen – een analyse die in wel meer internationale rapporten over de Belgische arbeidsmarkt wordt gemaakt. Een van de oplossingen bestaat erin de belasting op arbeid naar beneden te brengen en de voordelen voor werkenden op te trekken. In het kader van de reeds geplande belastinghervorming pleit de OESO voor de invoering van een progressieve belasting op kapitaalinkomsten.

Ook de pensioenen staan op de radar van de OESO. Om de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd op te krikken, breekt ze een lans voor het invoeren van incentives voor wie langer dan de wettelijke pensioenleeftijd aan het werk blijft en sancties voor wie vroeger stopt.

Verder vraagt de OESO de Belgische sociale partners om een loonakkoord voor de periode vanaf 2023 te sluiten. Met het systeem van automatische loonindexering heeft de organisatie geen probleem, maar het kan wel effectiever worden toegepast, luidt het.

Meer algemeen vraagt de OESO de overheidsuitgaven onder controle te houden. Ze gaat ervan uit dat de schuldgraad in 2023 oploopt tot meer dan 107 procent.