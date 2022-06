Dreigende stroomonderbrekingen in Australië door energiecrisis

De Australische energieregulator AEMO heeft dinsdag gewaarschuwd voor stroomonderbrekingen in vijf staten. Dat meldt de Australische openbare omroep ABC. Australië, een van de belangrijkste producenten van steenkool, kampt met een energiecrisis.

AEMO waarschuwde voor onderbrekingen in de staten Queensland, New South Wales (NSW), Victoria, Zuid-Australië en Tasmanië. De waarschuwingen voor Zuid-Australië en Tasmanië zijn inmiddels wel geannuleerd. Na overleg met regeringen, industrie en producenten kondigde AEMO aan dat mogelijke onderbrekingen dinsdagavond in NSW en Queensland afgewend zijn. AEMO zou energieproducenten kunnen verplichten om energie op het net te zetten.

Een plafond van de energieprijs, van 300 Australische dollar per MWh (200 euro), houdt producenten momenteel tegen om energie op het net te zetten. AEMO voerde het plafond in Queensland, NSW, Victoria en Zuid-Australië in, omdat de energieprijzen zo fors gestegen waren, bericht ABC.

De nieuwe, sociaaldemocratische premier Anthony Albanese verwijt inmiddels de vorige, conservatieve regering dat ze nagelaten heeft om een energiebeleid de naam waardig te voeren. De conservatieven zijn nagenoeg tien jaar aan de macht geweest. “We ondervinden nu de gevolgen van het falen van de vorige regering om een energiebeleid te ontwikkelen”, zei Albanese aan journalisten in Brisbane, schrijft het Franse persagentschap AFP. Volgens hem ligt “alles op tafel” om de crisis te verzachten.

Belangrijke steenkoolproducent

Australië is een van de drie belangrijkste producenten van gas en steenkool ter wereld. Maar bijna een kwart van de thermische centrales ligt stil aan de oostkust door pannes en onderhoudswerken. De oorlog in Oekraïne deed de vraag naar Australische exportgas ook pieken. Daardoor verdwenen overschotten die het tekort op de binnenlandse markt zouden kunnen opvangen.

Minister van Energie Chris Bowen zei dinsdag dat het net in staat zou moeten zijn om stroomonderbrekingen te vermijden, tenminste als er geen andere pannes zouden zijn. Hij waarschuwde de inwoners van Australië, waar het momenteel winter is, dat het een “bewogen winter” kan worden. Lage temperaturen, pannes in steenkoolcentrales, geopolitieke strubbelingen en zware overstromingen aan de oostkust kunnen tot een crisis leiden.

Energie-expert Richie Merzian van het Australia Institute, een denktank, zegt dat er een nieuw evenwicht moet gevonden worden om dit soort crisissen te vermijden. “Zolang Australië afhankelijk blijft van gas en steenkool zullen Australische klanten afhankelijk blijven van de internationale energieprijzen, die onderhevig zijn aan gebeurtenissen buiten onze wil om.”