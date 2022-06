“Ik wilde Alain nog tegenhouden, maar hij zei dat het zou lukken”: buurman reageert aangeslagen na dodelijke val van balkon

Oostduinkerke

De vijftiger uit Oostduinkerke die maandagmiddag een zware val maakte van een balkon van de tweede verdieping van een flatgebouw in Oostduinkerke, is overleden aan zijn verwondingen. Alain V. had zichzelf buitengesloten en wilde via het balkon van buurman Fabrice Blacha naar het zijne klimmen. “Ik wilde hem nog tegenhouden en zei dat dit echt niet slim was, maar hij was ervan overtuigd dat het zou lukken”, vertelt Fabrice.