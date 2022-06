Vincent Kompany is officieel de nieuwe coach van Burnley: de trainer die voor revolutie moet zorgen

Het was een zware bevalling, maar Vincent Kompany (36) is officieel voorgesteld als de nieuwe coach van Burnley. Hij tekende een driejarig contract en wordt volgens insiders een van de best betaalde trainers in The Championship: 2,9 miljoen euro per jaar. Vince The Prince moet Burnley nu naar zijn hand zetten: meer combinatievoetbal met jongere (buitenlandse) spelers.

De Burnley-fans werden er gek van. Vincent Kompany wordt al sinds 29 april aan hun club gelinkt, maar toch duurde zijn aanstelling nog ettelijke weken. Hij moest eerst het seizoen afwerken met Anderlecht en daarna al het papierwerk regelen met The Clarets. Dat was niet zo evident als het lijkt. Wie in Engeland aan de slag wil, heeft namelijk een work permit nodig en dat is best een strenge procedure. Vorig jaar kreeg Alexander Blessin die werkvergunning bijvoorbeeld niet, waardoor hij niet van KV Oostende naar Sheffield United kon verhuizen.

Promoveren?

Kompany is uiteraard Kompany. Hij voetbalde tien jaar voor Manchester City, terwijl zijn vrouw Carla een Britse is en zijn drie kinderen over het Kanaal zijn geboren. Toch zijn de regels sinds de Brexit verstrengd en moest ook hij het hele proces doorlopen. Tussendoor probeerden andere clubs als OGC Nice en Borussia Mönchengladbach hem nog weg te lokken.

Toch verhuist de voormalige Rode Duivel nu naar Burnley. Alles is geregeld en Kompany tekende er een uitstekend meerjarig contract. Volgens insiders wordt hij als coach zelfs een topverdiener in The Championship met een jaarloon van 2,9 miljoen euro. Daar komt nog een bonus bij als de trainer Burnley opnieuw naar de Premier League leidt.

Simpel wordt die opdracht niet. Na zes jaar in de hoogste klasse is Burnley gedegradeerd. Het haalde 90 procent van zijn inkomsten uit het tv-geld van de Premier League – zo’n 110 miljoen euro – en dat valt nu weg. Er zijn in dat eerste jaar wel parachute payments om de degradatie financieel te verzachten, maar de club moet weldra ook een lening van 75 miljoen euro terugbetalen die de Amerikaanse eigenaar aanging bij de overname. Burnley blijft een kapitaalkrachtige club in vergelijking met vele Belgische clubs, maar de bomen groeien er ook niet tot in de hemel. Eigenaar Alan Pace moet de financiële structuur herbekijken.

Kompany komt dus in een specifieke context terecht: Burnley is een bouwwerf. Het voorbije decennium werd Burnley geleid door Sean Dyche, een oer-Engelse coach. Hij koos vooral voor kick and rush met veel Engelse spelers. Jaar na jaar onderging de kern amper wijzigingen, zolang de spelers maar konden lopen. De selectie verouderde en dat werd Dyche fataal.

Alan Pace, die de club anderhalf jaar geleden kocht, wil nu vernieuwen. Liefst negen spelers – onder wie kapitein Ben Mee – zijn einde contract. Sterkhouders zoals doelman Nick Pope en spits Maxwell Cornet worden wellicht verkocht. De Amerikaanse baas wil inzetten op high potentials: spelers onder de 25 jaar die later met een (grote) meerwaarde kunnen worden doorverkocht. Zij moeten begeleid worden door een coach die met data werkt en hen ook moderner combinatievoetbal laat spelen. Enter Vincent Kompany.

Oude bekenden

De Belg moet voor een revolutie zorgen en krijgt veel vrijheid. Zo mag hij zijn technische staf samenstellen, maar ook in het transferbeleid zal hij een grote inbreng hebben. Sinds Kompany genoemd wordt op Turf Moore worden een hele resem oude bekenden aan de club gelinkt. We weten al dat Burnley geïnteresseerd is in KVO-spits Makhtar Gueye, maar ook Josh Cullen (Anderlecht), Mandela Keita (OH Leuven), Rabbi Matondo (Cercle/Schalke) en Taylor Harwood-Bellis (ex-Anderlecht) worden aan de club gekoppeld. Net als een resem Man City-spelers. Of die effectief bij Burnley zullen neerstrijken, is nog even afwachten, maar Kompany verkiest jongens die volgens hem in zijn filosofie passen. Toch zal de coach zich ook zelf enigszins moeten aanpassen aan het intensieve voetbal in de Engelse tweede klasse.

Dat wordt een leerproces, maar de clan Kompany kijkt uit naar de Engelse rentree. Voor vrouwlief Carla en de kinderen Sienna, Kai en Caleb is Groot-Brittannië hun (tweede) thuis en na drie jaar in Brussel verlangen ze opnieuw naar hun vertrouwde omgeving. Burnley ligt bovendien op een klein uurtje rijden van Manchester. Daar gaan de Kompany’s dus wonen.

Voor de Anderlecht-fans wordt het straks wel wennen om hun icoon langs de lijn te zien staan in The Championship. Burnley moet Anderlecht overigens niets betalen voor de coach. Kompany’s contract bij Anderlecht tot 2024 werd eerder in onderling overleg stopgezet, waardoor een nieuwe werkgever paars-wit niets verschuldigd is.