Doofstomme jongen (11) zit al vier dagen vast in diepe put in India

In India voeren de hulpdiensten een reddingsactie uit voor een doofstomme 11-jarige jongen die al vier dagen vastzit in een diepe put. Dat meldt het persagentschap ANI.

Rahul Sahu (11) viel vrijdag tijdens het spelen in een 18 meter diepe put in de tuin van zijn ouderlijke woning in het dorp Pihrid, in het noordoosten van India. De hulpdiensten lanceerden daarop een reddingsactie, met hulp van het Indiase leger en de nationale rampenbestrijdingsdienst.

De 150 reddingswerkers groeven met behulp van kranen, robots, en ander zwaar materiaal voor grondwerken een tunnel naar de jongen. Een zuurstofslang helpt de jongen intussen met ademen, en zijn welzijn wordt gemonitord met een camera. Volgens de reddingswerkers is de toestand van de jongen voorlopig “goed”.

Nog slechts 20 centimeter scheiden de hulpdiensten inmiddels van Rahul, maar een rots zou het graven van die laatste centimeters bemoeilijken. Toch hebben de autoriteiten er goede hoop op dat ze de jongen kunnen redden. “Zijn toestand is nu beter dan voorheen”, zegt Bhupesh Baghel, de premier van de deelstaat Chattisgarh. “We zullen hem gauw kunnen bevrijden.”