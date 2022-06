Aantal dollarmiljonairs blijft wereldwijd toenemen

Volgens het laatste ‘World Wealth Report’ van consultancybureau Capgemini blijven de grote fortuinen wereldwijd groeien. Ook in België groeiden de vermogens tijdens het tweede coronajaar, al gaat het hier minder snel dan in Europa als geheel.

Het aantal mensen met een belegbaar vermogen van minimaal een miljoen dollar (958.000 euro) is volgens Capgemini tussen 2020 en 2021 met 7,8 procent gestegen. Wereldwijd kunnen we daardoor spreken van 22,5 miljoen zogenaamde High Net Worth Individuals. In 2014 waren dat er nog maar 14,7 miljoen.

In totaal is iets meer dan 60 procent van de dollarmiljonairs wereldwijd geconcentreerd in de VS, Japan, Duitsland en China. Vooral Noord-Amerika blijft het erg goed doen op het vlak van dollarmiljonairs. En Europa stijgt iets sterker dan Azië in de periode 2020-2021.

België

Het aantal High Net Worth Individuals in België steeg tussen 2020 en 2021 met 5,6 procent. Het totale vermogen steeg met 6,5 procent. De voornaamste redenen daarvoor zijn het herstel van ons bbp in 2021, de hoge spaarquote in ons land en de vastgoedhausse. Daarnaast zijn er ook nog de gestegen beurskapitalisatie en de hogere aandelenkoersen. Ter vergelijking: in Denemarken steeg het vermogen met een goeie 11 procent. Ook Frankrijk (+9,5 procent) en het VK (+7,4 procent) deden het goed.

Tot slot wijst Capgemini erop dat er steeds meer vrouwen in de groep zitten van High Net Worth Individuals, alsook millenials en mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap.