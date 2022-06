Vermoedelijke financier van Rwandese genocide kan terechtstaan ondanks zwakke gezondheid

De vermoedelijke financier van de genocide in Rwanda, Félician Kabuga, kan ondanks zijn zwakke gezondheid voor de rechtbank verschijnen. Kabuga is in staat voor een proces, oordeelde het VN-tribunaal voor Rwanda, in Den Haag, maandag. Het proces tegen hem zal “zo snel mogelijk” van start gaan, zei de rechter. De zakenman wordt beschuldigd van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in 1994. Kabuga werd opgepakt in Parijs en overgedragen aan de rechtbank in Den Haag.