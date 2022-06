Fuifgangers bekogelen politie met glazen flessen, agent gewond na beet in arm

Drie inspecteurs van de lokale politie Turnhout zijn zondagochtend, kort na 6 uur, gewond geraakt tijdens een interventie in de buurt van fuifzaal Futur aan de Wezenstraat in Turnhout. Daar liep op dat moment de fuif ‘Summer Colors’ op zijn einde en een aantal bezoekers van het evenement was er met elkaar slaags geraakt.

Toen de politie ter plaatse kwam, brachten enkele jongeren beschadigingen toe aan het politievoertuig en werden de agenten belaagd en bekogeld met glazen flessen. “Eén van die flessen raakte een collega die gewond werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zal wellicht enkele weken werkonbekwaam zijn”, meldt een politiewoordvoerder.

“Ook twee andere collega’s liepen verwondingen op en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Eén van hen werd door een amokmaker gebeten in zijn arm.”

Vervolging

De politie kon ter plaatse twee verdachten oppakken, een derde verdachte werd later op de ochtend geïdentificeerd en wordt opgespoord. Eén van de opgepakte verdachten is maandagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die heeft de 25-jarige man aangehouden en hem onder elektronisch toezicht geplaatst.

De korpsleiding betreurt dat politiemensen tijdens de uitoefening van hun job worden aangevallen en verwondingen oplopen, al dan niet met werkonbekwaamheid tot gevolg. Het parket zal, na het onderzoek door de politie, beslissen wat er verder met de verdachten van de feiten zal gebeuren. Mogelijk riskeren zij later nog een vervolging voor de rechtbank.

Vooral Nederlanders

‘Summer Colors’ was een evenement met vooral bezoekers uit Nederland. Het evenement was wel aangemeld bij de stad Turnhout, maar bleef verder onder de radar omdat voor dit soort evenementen geen specifieke vergunningen of toelatingen vereist zijn.