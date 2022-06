Europese Unie koopt 110.000 vaccins tegen apenpokkenvirus

De vaccins van Bavarian Nordic zijn vaccins van de derde generatie die volwassenen in eerste instantie beschermen tegen de pokken, maar ze bieden ook bescherming tegen de verwante apenpokken. Een aantal lidstaten heeft het tijdelijke gebruik van het vaccin in de strijd tegen het apenpokkenvirus al toegestaan.

LEES OOK. Hoge Gezondheidsraad adviseert: “Vaccin tegen apenpokken bij mensen die geen pokkenvaccin kregen”

Bedoeling is dat de eerste doses tegen eind juni geleverd worden. Ook België heeft ingetekend op de aankoop. De federale regering zette eind vorige maand het licht op groen voor de aankoop van 1.250 doses, goed voor de behandeling van 625 personen. In België zijn intussen 34 gevallen bekend, waarvan 17 in Vlaanderen. Over de hele Europese Unie gaat het om zo’n 900 gevallen.

Sinds de coronacrisis is het gezondheidsbeleid op Europees niveau een pak concreter geworden. Zo gebeurt de gemeenschappelijke aankoop van vaccins tegen de apenpokken voor het eerst met geld uit het nieuwe gezondheidsprogramma EU4Health. De nieuwe gezondheidsautoriteit HERA zal de vaccins verdelen onder de lidstaten.

“Met dit akkoord verzekeren we dat lidstaten toegang hebben tot broodnodige vaccins om mensen te beschermen die blootgesteld werden aan de apenpokken. Dit is een tastbare demonstratie van onze versterkte mogelijkheden om snel te reageren op gezondheidscrisissen”, stelde Kyriakides.

bekijk ook

ZO ZIT DAT. Wat is het apenpokkenvirus?