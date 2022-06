Israëlische schrijver en Palestina-voorvechter Avraham Yehoshua overleden

De Israëlische schrijver Avraham Yehoshua is dinsdag overleden op 85-jarige leeftijd. Dat meldt het Ichilov-ziekenhuis in Tel Aviv. Yehoshua wordt gerekend tot een van de grootste auteurs van het land en won in 2012 nog de buitenlandse Médicis-prijs voor zijn roman ‘Retrospective’.

Yehoshua, die geboren werd in 1936 in Jeruzalem, staat bekend om zijn inspanningen voor de vrede, aan de zijde van schrijvers als Amos Oz en David Grossman. Hij lanceerde zijn schrijverscarrière in 1963. Sindsdien is zijn werk in meer dan dertig talen vertaald vanuit het Hebreeuws.

“Hij ging van surrealistische, dromerige verhalen, losgekoppeld van tijd en ruimte, naar werken waarin de Israëlische cultuur en het heden verankerd zijn”, zei literatuurprofessor Nitza Ben-Dov, die nog samen met de schrijver had lesgegeven. “Zijn bewustzijn van de complexiteit van de mens, die hij uit zijn eigen ervaringen putte, maakte zijn werk multidimensionaal”, aldus Ben-Dov.

Naast schrijver, was Yehoshua ook een voorvechter van de rechten van de Palestijnen. Zo was hij lid van B’Tselem, een Israëlische mensenrechtenorganisatie die zich sterk kant tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden.

Yehoshua wordt woensdag begraven op de begraafplaats Ein Carmel in het noorden van Israël.