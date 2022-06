De eerste woorden van Vincent Kompany als coach van Burnley: “Visie van het bestuur heeft indruk op mij gemaakt”

Eindelijk is het officieel: Vincent Kompany is de nieuwe coach van Burnley. Dat maakte de degradant uit de Premier League dinsdagmiddag bekend. Op de clubwebsite sprak Kompany voor het eerst als coach van The Clarets.

“Burnley is een echte traditieclub in Engeland en het is een eer om hier als coach te worden aangesteld”, zegt Kompany in een eerste reactie op de clubwebsite. “Ik kijk ernaar uit om aan het werk te gaan met de spelers en om er een positief, winning team van te maken.”

“De visie van het clubbestuur heeft indruk op mij gemaakt en komt overeen met die van mij. Ik kijk ernaar uit om ook een rol te spelen, want er komt een belangrijk seizoen aan”, beseft Kompany, die Burnley meteen weer naar de Premier League moet loodsen nadat ze afgelopen seizoen degradeerden.

Burnley-voorzitter: “Onder de indruk van zijn ideeën”

“Vincent is een echte leider”, reageert voorzitter Alan Pace. “Ik ben enorm onder de indruk van zijn ideeën voor Burnley, zijn wil om te slagen en zijn focus om de club weer naar de Premier League te loodsen.”

“Vincent heeft zich al bewezen door één van de grootste teams van België terug naar Europees voetbal en een bekerfinale te leiden. We zijn enthousiast over zijn filosofie, aanpak en ambities voor de club.”