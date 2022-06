Schendt Sammy Mahdi systematisch het recht op opvang van asielzoekers? Onzin, vindt de CD&V’er, maar de rechtbank ziet dat anders

Schendt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) systematisch het recht van asielzoekers op opvang? Dat is toch wat de Brusselse arbeidsrechtbank zegt na talrijke klachten van mensen die op een wachtlijst terechtkomen. Het parket gaat nu bekijken of er een onderzoek wordt ingesteld of niet. “Onzin”, noemt Sammy Mahdi de hele heisa. Volgens de CD&V’er zijn het veelal asielzoekers die in een ander EU-land al erkend zijn die op een wachtlijst komen te staan. “Wanneer plaatsen beperkt zijn, moet je keuzes maken”.