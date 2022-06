Drie jaar cel voor vrijheidsberoving Ruinerwoldkinderen

De 61-jarige Josef B. is volgens de rechtbank in Assen, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Drenthe, schuldig aan de vrijheidsberoving van de zes kinderen van het verborgen gezin in het dorp Ruinerwold, en moet een celstraf van drie jaar uitzitten. De rechter vindt ook dat de man per direct terug moet naar de gevangenis. Tegen de man uit Oostenrijk was een celstraf van vier jaar geëist.

De zes kinderen werden in oktober 2019 ontdekt in een boerderij in Ruinerwold, waar zij met hun vader Gerrit Jan van D. in afzondering leefden. Dit werd ontdekt doordat een van de kinderen alarm sloeg in het dorp.

De kinderen waren nooit door hun vader aangegeven bij de burgerlijke stand, bezochten geen school en kregen geen medische zorg. De agenten troffen de kinderen aan in een verborgen ruimte, hun vader was door een hersenbloeding aan bed gekluisterd. B. was ook op de boerderij aanwezig. Hij zorgde voor het onderhoud van het pand en steunde het gezin financieel.

Gerrit Jan van D. heeft nog drie oudere kinderen. Zij verlieten het gezin voordat het de boerderij in Ruinerwold betrok. De rechtbank vindt niet dat de drie oudste kinderen van hun vrijheid zijn beroofd. Zij waren, in tegenstelling tot de zes jongste kinderen, wel ingeschreven bij de burgerlijke stand en gingen naar school. Zij konden zich daardoor fysiek bewegen in de buitenwereld. Volgens de rechter speelde B. ook geen rol bij de mishandelingen. Dit gebeurde altijd buiten zijn aanwezigheid om. De man werd van dit feit vrijgesproken.