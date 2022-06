Jonge vrouw (20) in slaap verkracht in vakantiepark door 22-jarige ‘vakantievriend’: “Besef je wel hoe vernederend dat is?”

De feiten speelde zich af in een chalet in vakantiepark Dunepark in Nieuwpoort. — © jhm

Een 22-jarige man uit Izegem riskeert 36 maanden cel voor de verkrachting van een 20-jarige jonge vrouw die hij eerder op de dag had leren kennen op vakantie in een chaletpark in Nieuwpoort. Na een avondje waarbij de drank rijkelijk vloeide, viel de vrouw in slaap in de zetel en werd ze wakker toen N.D. op haar lag. De man was het hele gebeuren ook aan het filmen. “Besef je wel hoe vernederend dat is?” sprak de rechter.

De feiten gebeurden op een warme zomerdag op 24 juni vorig jaar in vakantiepark Dunepark in Nieuwpoort. De 20-jarige vrouw uit Aalter was er met twee vriendinnen en een vriend op vakantie in een chalet. “Een typische vakantie van jongeren onder elkaar”, zei de advocaat van de vrouw, die niet naar de rechtbank durfde te komen om N.D. niet te moeten zien.

“Ze zaten op het strand, er werd gelachen en gedronken en ze leerden een groepje andere jongeren kennen. Onder hen N.D. Ze volgden hen naar hun chalet voor een gezellige avond waarbij wel wat gedronken werd. De sfeer was uitstekend, maar dat veranderde ’s nachts.”

Verkracht in slaap

Het meisje had te veel gedronken en werd door haar vriendinnen te slapen gelegd in de zetel. N.B. trok naar een slaapkamer boven. “Rond 4 uur ’s nachts ging hij terug naar beneden en zag haar onder een fleecedeken slapen”, klonk het in de rechtbank. “Dat dekentje was wat verschoven en dus zag die jongeman zijn kans schoon. Hij begon haar benen te strelen, maar ging algauw verder.”

“Het meisje is uiteindelijk wakker geworden omdat ze lichtflitsen zag en die jongeman op haar lag. Blijkbaar was hij al zijn handelingen aan het filmen en had hij foto’s gemaakt. Het meisje was zodanig verstijfd van angst dat ze niets kon zeggen. Drie dagen later stapte ze naar de politie op aanraden van haar vriend. Ze heeft nog steeds een enorm gevoel van schaamte en kan er zelfs niet met een psycholoog over praten.” Het meisje vraagt voorlopig 5.000 euro schadevergoeding.

Voyeuristische foto’s

Ook N.D. uit Izegem stapte uiteindelijk naar de politie, onder lichte dwang van de vriend van het meisje. Hij werd aangehouden, maar is intussen vrij. “De aanranding en de verkrachting zijn bewezen, dat heeft hij zelf toegegeven”, sprak de procureur. “Hij heeft misbruik gemaakt van een op dat ogenblik kwetsbaar meisje. Bovendien verklaarde het meisje later dat erdoorheen de dag helemaal geen connectie tussen hem en haar was.”

“Op zijn gsm werden een filmpje en twee foto’s van zijn daden gevonden. De eerste foto om 4.04 uur, de tweede om 5.09 uur. Er zat dus meer dan een uur tussen waarin hij kon nadenken, maar hij deed toch verder. We vragen 36 maanden cel voor hem, en omdat hij intussen in behandeling is en er hoop is dat dit eenmalige feiten zijn, deels met uitstel onder voorwaarden.”

Opvallend: nog op de gsm van N.D. werden 231 foto’s met voyeuristische trekken gevonden, vooral van achterwerken van onbekende dames.

Cannabis aan de lopende band

De jongeman drukte zijn spijt uit. “Ik weet niet wat me bezielde, maar gebruikte die periode aan de lopende band cannabis. Ik heb het volledig afgezworen en ben nu gemotiveerd iets te maken van mijn leven.”

Het laatste woord was voor de rechter. “Kan jij je eigenlijk wel inbeelden hoe vernederend en ingrijpend jouw daden zijn voor die jonge vrouw? Nee, dat kan je onmogelijk niet.”

Vonnis op 28 juni.