Amber Heard: “Ik heb veel fouten gemaakt, maar wel altijd de waarheid verteld”

Het proces tussen het voormalige acteurskoppel Depp en Heard duurde in totaal zes weken. Uiteindelijk kreeg Depp over de hele lijn gelijk, waardoor Heard hem nu een fikse som moet betalen.

Heard laat nu voor het eerst van zich horen in een uitgebreid interview met de Today-show. Doorheen de week worden er fragmenten van dat interview gepubliceerd. In een nieuwe video, die dinsdag gepubliceerd werd, zegt Heard dat ze trouw blijft aan haar getuigenis tijdens het proces. “Tot op mijn sterfdag, sta ik achter elk woord van mijn getuigenis.”

Savannah Guthrie, die haar interviewt, haalde daarop de audiofragmenten aan die in de rechtszaal werden afgespeeld. Daarop gaf Heard toe dat ze Depp sloeg. “Als je leven in gevaar is, neem je niet alleen de schuld op je voor dingen waar je geen schuld aan hebt, maar als je psychisch, emotioneel en fysiek in een gewelddadige situatie zit, heb je niet de middelen die jij of ik hebben om te zeggen: ‘Hé, dit is zwart-wit’. Want dat is het allerminst als je erin leeft”, zei Heard.

Dat Depp tijdens het proces bleef volhouden dat hij Heard nooit geslagen heeft, noemt de actrice “een leugen.” Ze voegde daaraan toe: “Ik deed en zei verschrikkelijke, betreurenswaardige dingen tijdens mijn relatie. Ik gedroeg me op afschuwelijke, voor mezelf bijna onherkenbare manieren. Ik heb vrij, openlijk en vrijwillig gesproken over wat ik heb gedaan. Ik sprak over het afschuwelijke taalgebruik. Ik sprak over het feit dat ik zo gepusht werd dat ik niet eens meer het verschil tussen goed en kwaad wist”, zei ze. “Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik heb altijd de waarheid verteld.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)