Meerderheid commissies Europees Parlement wil geen groen label voor gas en kernenergie

In het Europees Parlement heeft een nipte meerderheid van de leden van de commissies milieu en economische zaken zich verzet tegen het besluit van de Europese Commissie om kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden als groene investeringen te bestempelen.

In een gezamenlijke vergadering schaarden de leden van de twee commissies zich met 76 tegen 62 stemmen (4 onthoudingen) achter de indiening van een bezwaar tegen het veelbesproken taxonomie-besluit van de Commissie.

Achter de term taxonomie schuilt een systeem dat economische activiteiten klasseert in functie van hun duurzaamheid en impact op het milieu. Bedoeling is investeringen te oriënteren in de richting van activiteiten die niet schadelijk zijn voor het klimaat en het milieu.

De Commissie keurde in maart een gedelegeerde handeling goed die bepaalde gas- en kernenergieactiviteiten onder voorwaarden bestempelt als activiteiten die kunnen helpen in de overgangsfase naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

Tegen de gedelegeerde handeling kan het Europees Parlement een veto stellen indien een absolute meerderheid van 353 parlementsleden bezwaar aantekent. Begin juli stemt het parlement in plenaire zitting over het dossier. Op 11 juli verstrijkt de deadline om verzet aan te tekenen.