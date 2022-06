ECDC en WHO adviseren gezondheidsautoriteiten over preventie apenpokkenvirus in de zomer

“Nu het zomerseizoen is aangebroken en mensen in heel Europa opnieuw reizen en genieten, moeten ze niet vergeten om de nodige maatregelen te nemen om hun gezondheid te beschermen”, zo zegt ECDC-directeur Andrea Ammon.

Het Europees ziektebestrijdingscentrum en de WHO adviseren daarom gezondheidsautoriteiten maar ook eventorganisatoren hoe ze kunnen inzetten op preventie. Zo zijn risicocommunicatie en gemeenschapsengagement belangrijke pijlers bij een reactie op een mogelijke uitbraak. Evenementen kunnen preventieve boodschappen verspreiden via hun informatiekanalen en goede hygiëne promoten, zo stelt het rapport.

LEES OOK. Europese Unie koopt 110.000 vaccins tegen apenpokkenvirus

Na zo’n uitbraak is het belangrijk dat potentieel besmette mensen ertoe worden aangezet om hulp te zoeken bij professionals. “Totdat u de bevestiging heeft gekregen van een expert dat u in orde bent, raden wij met drang aan om uw bezoeken aan bijeenkomsten of evenementen on hold te zetten en nauwe contacten te vermijden”, zo benadrukte Ammon.