AA Gent hervat vandaag trainingen

Nadat de Buffalo’s de voorbije twee dagen al de traditionele fysieke en medische proeven afwerkten, staat vandaag de eerste training op het programma. Op de Gentse internationals is het wel nog even wachten. Zij genieten nog even van een welverdiende vakantie en zullen pas aansluiten bij de start van de stage in Oostenrijk. Een zestal beloften zullen de komende twee weken wel van de partij zijn. Zij krijgen twee weken lang de kans om zich te bewijzen. Dan staat er een eerste evaluatie op het programma. Zaterdagavond werken de troepen van Hein Vanhaezebrouck op bezoek bij Dikkelvenne trouwens al een eerste oefenmatch af. (ssg)