“Hij stelde me voor de keuze: alles afgeven of een pak slaag krijgen”: Matthias (20) wil via Facebook iPhone kopen, maar wordt in elkaar geslagen en bestolen

Matthias wilde een iPhone overkopen via Facebook, maar werd in elkaar geslagen. — © tvl en REUTERS

Sint-Pauwels/Wervik

Matthias Van Haver (20) uit Sint-Pauwels is in elkaar geslagen nadat hij was ingegaan op een zoekertje op Facebook om een iPhone over te kopen. Hij trok helemaal naar het West-Vlaamse Wervik om de smartphone op te halen, maar werd opgewacht door een man die zijn geld afnam en hem in elkaar sloeg. “Zelfs als ik vluchtte, zou ik opgewacht en in elkaar geklopt worden.”