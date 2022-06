Scheidsrechter in El Salvador overlijdt na agressie tijdens wedstrijd

Een voetbalscheidsrechter in El Salvador is dit weekend overleden nadat hij werd aangevallen tijdens een wedstrijd.

De feiten vonden plaats in hoofdstad San Salvador. De 63-jarige José Arnoldo Amaya werd toen door supporters aangevallen tijdens de finale van een lokaal toernooi. De onfortuinlijke ref werd nog naar het ziekenhuis overgebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De voetbalbond van El Salvador veroordeelt in een reactie het geweld en zegt te delen in het leed van de familie. De betreurde scheidsrechter had naar verluidt meer dan twintig jaar ervaring en floot in verschillende afdelingen in het Centraal-Amerikaanse land.

