Nederlandse acteur overreden door vriend tijdens opname fitnessvideo

Roelvink wou samen met enkele vrienden een filmpje namaken van zijn grote idool, bodybuilder Ronnie Coleman. Hij maakte een filmpje waarin hij te zien is met een halter rond zijn nek en fitnessoefeningen doet, terwijl een hummer naast hem rijdt. Donny en zijn vrienden probeerden dat maandagavond in de Nederlandse stad Hilversum. Maar tijdens de opname liep het mis: de vriend die de Hummer bestuurde, drukte op het gaspedaal in plaats van op de rem. Roelvink kwam onder de wagen terecht. “Hij mag van geluk spreken dat het een Hummer was,” zegt vader Dries, “Er zit flink wat ruimte onder de auto. Dat is zijn geluk geweest.”

Roelvink werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Intussen is Donny wel helder, hij praat goed, het is nog allemaal goed afgelopen.”

