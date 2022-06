Russisch oppositieleider Navalny overgebracht naar andere strafkolonie

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgebracht naar een nieuwe strafkolonie. Het gaat volgens zijn naasten om een instelling waar een strenger regime geldt. Ze zeggen niet te weten waar Navalny zich bevindt, en vrezen voor zijn leven. “In Pokrov (waar Navalny tot nu opgesloten zit, red.) hebben ze gezegd dat Navalny daar niet langer zit, en dat hij is overgebracht naar een strengere instelling”, aldus advocate Olga Michajlova aan het Russische staatspersbureau TASS.

De overbrenging van Navalny heeft volgens Michajlova te maken met het vonnis in een nieuwe zaak die nu uitgevoerd wordt. Eind mei bevestigde het Russische gerecht een celstraf van negen jaar voor Navalny, voor “oplichting” en het beledigen van een rechter in een eerder proces. Volgens Navalny en zijn aanhangers gaat het om een politiek gemotiveerd proces.

De instelling in Pokrov, op zo’n 100 km van Moskou, wordt al beschouwd als een van de zwaarste in heel Rusland. “Zolang we niet weten waar Aleksej zich bevindt, staat hij alleen tegenover een systeem dat al heeft geprobeerd hem te doden”, aldus Navalny’s woordvoerster Kira Jarmysj op Telegram. “Onze belangrijkste taak is hem nu zo snel mogelijk lokaliseren.”

De 45-jarige oppositieleider zit al meer dan een jaar vast wegens omstreden aanklachten van bijna tien jaar terug en wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd.

Bij zijn terugkeer begin vorig jaar in Rusland, na een lang ziekbed in Berlijn, werd hij meteen opgepakt. Hij verbleef in Berlijn nadat geprobeerd werd de man te vergiftigen. Navalny houdt de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk voor die vergiftigingspoging.