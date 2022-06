Gerecht valt binnen bij topondernemer Philippe de Moerloose

Speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) zijn dinsdag binnengevallen op zes adressen die verband houden met topondernemer Philippe de Moerloose. Dat gebeurde in een gerechtelijk onderzoek naar omkoping van Congolese ambtenaren, zo meldt de krant De Standaard. Het federaal parket bevestigt dat er huiszoekingen werden uitgevoerd bij drie bedrijven en in drie privé-woningen maar geeft verder geen commentaar.

Wel meldt de woordvoerder van het federaal parket dat de huiszoekingen en het gerechtelijk onderzoek er onder meer gekomen zijn na de artikelenreeks ‘Congo hold-up’. In die onderzoeksreeks van De Standaard, Le Soir en mediapartners van European Investigative Collaborations (EIC) werd blootgelegd hoe De Moerloose een fortuin zou vergaard hebben met woekerwinsten in Congo. Dat zou gebeurd zijn door bij de verkoop van tractors, vrachtwagens en ander industrieel materieel aan de Congolese staat torenhoge prijzen aan te rekenen.

Volgens De Standaard onderzoekt het Belgische gerecht twee recente contracten van een bedrijf van De Moerloose met de Congolese staat, meer bepaald over de levering van tractors, oogstmachines en ander zwaar materieel aan het Congolese ministerie van Landbouw. De contracten werden afgesloten in 2018 en 2019 en hebben samen een waarde 139 miljoen dollar.

De winstmarges op die contracten waren ongewoon hoog, bleek uit een rondvraag van De Standaard in de sector. Oogstmachines voor maïs werden bijvoorbeeld voor 64.000 dollar aangekocht. Daarna verkocht De Moerloose ze voor 456.000 dollar aan de Congolese staat.

“We kunnen enkel bevestigen dat er zes huiszoekingen hebben plaatsgevonden”, zegt federaal parketwoordvoerder Eric Van Duyse. “Het gaat om huiszoekingen in drie privé-woningen in Waals-Brabant, twee bedrijven in Waals-Brabant en één bedrijf in Brussel. Daarbij werd niemand gearresteerd. Het onderzoek wordt geleid door een onderzoeksrechter in Nijvel.”