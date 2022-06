WHO-noodcommissie bepaalt volgende week of apenpokkenvirus noodsituatie van internationaal belang vormt

Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft dinsdag opgeroepen tot een spoedvergadering van de WHO-noodcommissie. De achttien zetelende experts zullen volgende week bespreken of het apenpokkenvirus een noodsituatie voor de volksgezondheid vormt van internationaal belang, zoals bij het coronavirus.

De huidige situatie is duidelijk “ongewoon en zorgwekkend”, zo zegt de directeur-generaal. Volgens Tedros is een gecoördineerde reactie noodzakelijk, ongeacht het besluit dat wordt genomen over een mogelijke noodtoestand. Die noodtoestand is het hoogste alarmniveau dat de WHO kan opleggen.

Bijna 1.800 geverifieerde gevallen en bijna 1.500 verdachte gevallen zijn tot nu aan de organisatie gemeld. In totaal zijn 39 landen getroffen. Daarnaast werden ook al 72 sterfgevallen uit Afrikaanse landen gemeld.

Momenteel beschouwt de WHO de dreiging in verschillende regio’s nog als “matig”. De gezondheidsorganisatie heeft daarom nog geen massavaccinatie aangeraden.

De commissie komt volgende week donderdag op 23 juni samen in Genève. “We willen niet wachten tot de situatie uit de hand loopt”, zo zegt WHO-specialist Ibrahima Socé.