Bernd Storck wil Eupen weer naar hoger niveau brengen: “Mijn tijd bij Genk was zéér positief, voor beide partijen”

Onder een stralende zon hield Eupen deze voormiddag zijn eerste open training van het seizoen. Ook op maandag werd er al getraind, maar toen waren pottenkijkers niet welkom voor Storck. In totaal tekenden er 19 spelers (16 veldspelers en 3 doelmannen) present op het trainingsveld. Onder hen vier nieuwe namen: de Sloveense verdediger Jan Gorenc, de jonge Belg Rune Paeshuyse (overgekomen van KV Mechelen), de Welshe middenvelder Isaac Christie-Davis en de Grenadiaanse flankaanvaller Regan Charles-Cook. De Eupense internationals Smail Prevljak, Abdul Manaf Nurudeen en Tyreek Magee krijgen nog een weekje vakantie en moeten zich volgende week pas melden. Emmanuel Agbadou wordt niet meer terug in Eupen verwacht. De Ivoriaanse sterkhouder staat op het punt om naar Stade Reims te verhuizen in de Ligue 1.

Na de training werd Storck voorgesteld aan de aanwezige pers. Bij Eupen begint de 59-jarige Duitser na Moeskroen, Cercle Brugge en KRC Genk aan zijn vierde opdracht bij een Belgische eersteklasser. “Ik ben heel blij om hier in Eupen te zijn”, opende Storck zijn persconferentie. “Voor de club en voor mezelf is dit de start van een nieuw en groot project. Een uitdaging waar ik van hou. Samen met het bestuur en de mensen van Aspire (de Qatarese eigenaars van Eupen, red.) wil ik hier iets speciaals opbouwen. Ik wil deze club naar een hoger niveau brengen.”

In een competitie met drie rechtstreekse dalers lijkt het voor Eupen in de eerste plaats vooral zaak om het behoud te verzekeren. “We willen zo ver mogelijk wegblijven uit die degradatiezone”, aldus Storck. “Mijn ambitie is niet alleen om het behoud te verzekeren, ik wil ook mijn voetbalfilosofie implementeren binnen deze club. Ik zie mezelf niet alleen als een coach, maar ook als een leraar. Ik wil de spelers tonen wat hier de nieuwe filosofie wordt in de komende twaalf maanden. Ik wil een professionele voetbalomgeving creëren met duidelijk omlijnde ideeën.”

© BELGA

Om in dat opzet te slagen zal Eupen wel een volledig nieuw team moeten bouwen. In het tussenseizoen lieten de Oostkantonners maar liefst zestien (!) spelers vertrekken. “We zijn duidelijk nog niet klaar met de opbouw van ons team. Er is nog veel werk voor de boeg, maar ik heb er vertrouwen in dat we op tijd klaar zullen zijn. We hebben nog zeven weken om de spelers voor te bereiden op onze eerste wedstrijd. Dat is genoeg tijd om hen mijn stijl aan te brengen. Dit team zal honderd procent klaar zijn voor de start de competitie.”

De Duitser kwam ook kort terug op zijn periode bij Genk, waar hij na minder dan zes maanden werd bedankt voor bewezen diensten. “Ik blik met een positief gevoel terug op mijn tijd in Genk. In mijn zes maanden heb ik betere resultaten geboekt in vergelijking met de periode voor mijn komst. Op het einde van het seizoen hebben zowel de club als ikzelf beslist om elk onze eigen weg te gaan. Zij hadden hun ideeën over de toekomst, ik had de mijne. Maar alles is op een uiterst professionele manier afgehandeld. Mijn tijd bij Genk was dus zéér positief voor beide partijen.”