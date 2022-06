Olifant Happy kan juridisch niet als mens beschouwd worden en moet dan toch in Bronx Zoo blijven

Olifant Happy zal in de zoo in Bronx moeten blijven. Een dierenrechtenorganisatie had geprobeerd het dier vrij te krijgen via een speciale procedure die tot nu toe enkel voor mensen bestemd was, maar dat is niet gelukt. De olifant kan volgens de rechtbank juridisch niet als persoon beschouwd worden. Dat heeft de hoogste rechtbank in de staat New York dinsdag beslist.