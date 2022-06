20 jaar geleden lag er al een klacht bij Kind & Gezin over onthaalmoeder in Veurne die nu opnieuw in opspraak is: “Een deftige uitleg kwam er nooit”

De onthaalmoeder uit het West-Vlaamse Veurne is haar vergunning kwijt, heeft Agentschap Opgroeien beslist. — © Foto Kurt

Eén crèche in Veurne, twee vermeende gevallen van shakenbabysyndroom. De ouders van Jules, het jongetje dat twee jaar geleden in het ziekenhuis belandde, vragen het gerecht met aandrang om het onderzoek van toen te heropenen. “Er zijn overduidelijk nieuwe elementen”, zegt hun advocaat Kristiaan Vandenbussche. Hij doelt op een tweede, gelijkaardig onderzoek dat momenteel loopt. Twintig jaar geleden stapte een bezorgde moeder wiens zoontje een onverklaarbare bult op het hoofd had al naar Kind & Gezin.